Президента Польши Анджея Дуду следует привлечь к уголовной ответственности за слова о возмещении Россией ущерба за Вторую мировую войну, так как тем самым он реабилитирует фашизм. Такое мнение выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале в пятницу.
"Заявление президента Польши реабилитирует фашизм, оскорбляет память наших дедов и прадедов, отдавших жизнь за свободу и независимость польского народа", - отметил Володин.
Он напомнил, что в российском законодательстве предусмотрено уголовное наказание за реабилитацию фашизма.
"Правильно надзорным органам изучить заявление Анджея Дуды и принять соответствующие меры привлечения его к уголовной ответственности", - подчеркнул Володин.
Он напомнил, что освобождение мира от нацизма далось советскому народу высокой ценой в 27 млн погибших.
"Польша сегодня существует как государство только благодаря нашей стране", - подчеркнул Володин.
Так, отметил спикер Госдумы, поляков "наряду с русскими, украинцами и белорусами истребляли в концлагерях" и использовали на тяжелых работах. Он также напомнил, что в январе 1945 года жители Варшавы встречали советские войска "с цветами и со слезами на глазах", а советский народ, "сам голодая, отправлял продукты питания, чтобы помочь Польше". "Это наша история. Ее нельзя перечеркнуть", - подчеркнул Володин.