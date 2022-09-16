Президента Польши Анджея Дуду следует привлечь к уголовной ответственности за слова о возмещении Россией ущерба за Вторую мировую войну, так как тем самым он реабилитирует фашизм. Такое мнение выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале в пятницу.

Так, отметил спикер Госдумы, поляков "наряду с русскими, украинцами и белорусами истребляли в концлагерях" и использовали на тяжелых работах. Он также напомнил, что в январе 1945 года жители Варшавы встречали советские войска "с цветами и со слезами на глазах", а советский народ, "сам голодая, отправлял продукты питания, чтобы помочь Польше". "Это наша история. Ее нельзя перечеркнуть", - подчеркнул Володин.