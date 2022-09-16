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35 минут назад

Володин: Президента Польши стоит привлечь к ответственности за реабилитацию фашизма

ТАССиещё 1

Президента Польши Анджея Дуду следует привлечь к уголовной ответственности за слова о возмещении Россией ущерба за Вторую мировую войну, так как тем самым он реабилитирует фашизм. Такое мнение выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале в пятницу.

"Заявление президента Польши реабилитирует фашизм, оскорбляет память наших дедов и прадедов, отдавших жизнь за свободу и независимость польского народа", - отметил Володин.

Он напомнил, что в российском законодательстве предусмотрено уголовное наказание за реабилитацию фашизма.

"Правильно надзорным органам изучить заявление Анджея Дуды и принять соответствующие меры привлечения его к уголовной ответственности", - подчеркнул Володин.

Он напомнил, что освобождение мира от нацизма далось советскому народу высокой ценой в 27 млн погибших.

Дуда озвучил позицию по получению репараций от России

"Польша сегодня существует как государство только благодаря нашей стране", - подчеркнул Володин.

Так, отметил спикер Госдумы, поляков "наряду с русскими, украинцами и белорусами истребляли в концлагерях" и использовали на тяжелых работах. Он также напомнил, что в январе 1945 года жители Варшавы встречали советские войска "с цветами и со слезами на глазах", а советский народ, "сам голодая, отправлял продукты питания, чтобы помочь Польше". "Это наша история. Ее нельзя перечеркнуть", - подчеркнул Володин.

Политика,Видео,Вячеслав Володин,Анджей Дуда,Госдума,
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