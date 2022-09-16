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10 минут назад

В Крыму предостерегли Украину от роковой ошибки

Ura.Ru

Договор о гарантиях безопасности станет роковым для Украины, потому что Запад не верит в ее независимость. В развитии Украины как равноправного государства заинтересована исключительно Россия. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

В Крыму предостерегли Украину от роковой ошибки
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Этот договор станет роковым для Украины. Никакой безопасности Украины без России быть не может. Западные страны не рассматривают Украину как независимое государство. Для них это буферная, серая подконтрольная зона», — приводит слова Константинова РИА «Новости».

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Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что из-за украинского договора о гарантиях безопасности государства Евросоюза станут более зависимы от США. Это разрушит их экономику.

Политика,Владимир Константинов,Мария Захарова,МИД России,ЕС,
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