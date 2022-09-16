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30 минут назад

Россия обвинила США в краже денег правительства Венесуэлы

Lenta.ruиещё 3

США не только предпринимают попытки вмешаться во внутренние дела Каракаса, но и пытаются юридически обосновать хищение финансовых средств законного правительства Венесуэлы. В краже денег американскую сторону обвинило посольство России в Вашингтоне, соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале пресс-службы диппредставительства.

Россия обвинила США в краже денег правительства Венесуэлы
Фото: ReutersReuters

«[Помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан] Николс пытался очернить сотрудничество России с Венесуэлой, одновременно продолжая признавать самозванца (лидера венесуэльской оппозиции — примечание "Ленты.ру") ХуанХуана Гуайдо главой государства», — говорится в комментарии.

Также пресс-служба отметила, что принятые правительством США санкции против Венесуэлы, которые юридически обосновали заморозку и фактическую кражу авуаров законного правительства Боливарианской Республики, «оказывают деструктивное влияние на социально-экономическое развитие страны».

В диппредставительстве заверили, что Россия как и прежде будет способствовать преодолению разногласий между Вашингтоном и Каракасом и будет развивать отношения между странами на взаимовыгодной основе.

Ранее российское посольство в Вашингтоне также выступило с обвинениями в адрес властей США из-за их решения перечислить 3,5 миллиарда долларов из средств Центробанка Афганистана в некий Афганский фонд. Дипломаты осудили данный шаг, отметив, что это является нарушением норм международного права

Политика,Хуан Гуайдо,Банк России,
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