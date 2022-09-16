"Лондону следовало пригласить Путина на похороны Елизаветы II"

Власти Великобритании должны были пригласить президента России Владимира Путина на похороны королевы Елизаветы II, которые состоятся 19 сентября. Такое мнение выразила в опубликованной в пятницу статье колумнист газеты The Independent Мэри Дежевски.

Фото: AP Photo/Andreea Alexandru AP Photo/Andreea Alexandru

Она отмечает, что правительство нового премьер-министра Лиз Трасс "упустило уникальную возможность" продемонстрировать российскому лидеру "прочность британских институтов" и создать задел для возобновления отношений в будущем. Как полагает Дежевски, Лондон мог бы выступить в роли посредника, когда Запад возобновит полноценный диалог с РФ, что "однажды ему придется сделать".

Видео дня

Кроме того, журналистка критикует решение Соединенного Королевства не приглашать на похороны представителей Афганистана, Белоруссии, Венесуэлы, Мьянмы и Сирии, при этом допустив присутствие послов КНДР и Никарагуа, а также делегации Китая.

"Государственные похороны всегда давали возможность для встреч, позволяющих прощупать почву и понять, есть ли потенциал для новых инициатив", - пишет Дежевски.

Она также напоминает, что Путин одним из первых выразил соболезнования в связи со смертью Елизаветы II. Журналистка называет тон его письма образцовым и обращает внимание на то, как президент характеризует монарха. В послании российского лидера отмечается, что Елизавета II по праву пользовалась любовью и уважением подданных, а также авторитетом на мировой арене. Дежевски считает, что эта характеристика могла бы быть более сдержанной с учетом текущего состояния отношений двух стран, однако в Москве сделали иной выбор.