Антонов: санкции Вашингтона бьют по интересам самих США

"Твердолобость Вашингтона, продолжающего раскручивать санкционную спираль, уже не удивляет. Власти США отказываются признавать, что односторонние нелегитимные шаги не способны достичь заявленных ими целей. Наоборот, бьют по интересам самих Соединенных Штатов, перспективам восстановления глобальной экономики. Подтверждение тому - сумбурность очередного "пакета рестрикций", - подчеркнул дипломат, слова которого приводит в своем Telegram-канале пресс-служба посольства. Он добавил, что в вопросе введения санкций администрация США "скачет по кругу, как ковбой с не очень хорошим зрением, и стреляет, не разбирая целей".