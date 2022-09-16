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37 минут назад

Антонов: односторонние санкции Вашингтона бьют по интересам самих США

ТАССиещё 2

Односторонние санкции американских властей бьют по интересам самих Соединенных Штатов и перспективам восстановления глобальной экономики. Об этом заявил в четверг посол России в США Анатолий Антонов, комментируя введение очередных антироссийских рестрикций.

Антонов: санкции Вашингтона бьют по интересам самих США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Твердолобость Вашингтона, продолжающего раскручивать санкционную спираль, уже не удивляет. Власти США отказываются признавать, что односторонние нелегитимные шаги не способны достичь заявленных ими целей. Наоборот, бьют по интересам самих Соединенных Штатов, перспективам восстановления глобальной экономики. Подтверждение тому - сумбурность очередного "пакета рестрикций", - подчеркнул дипломат, слова которого приводит в своем Telegram-канале пресс-служба посольства. Он добавил, что в вопросе введения санкций администрация США "скачет по кругу, как ковбой с не очень хорошим зрением, и стреляет, не разбирая целей".

Рестрикции США не могут повлиять на подход и позицию Москвы, изолировать РФ санкциями не удастся - посол Антонов.

Политика,Анатолий Антонов,Администрация США,
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