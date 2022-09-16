Аксенов и Кадыров стали самыми патриотичными главами регионов России

«Многие губернаторы с первых дней спецоперации заявили о своей позиции, но есть те, кто молчит, и мы не нашли никаких их заявлений на эту тему», – сказал лидер СРЗП Сергей Миронов.
Рейтинг глав субъектов Российской Федерации по уровню их патриотичности в условиях спецоперации на Украине составила партия «Справедливая Россия – За правду». Оценивали патриотичность глав регионов по 15 критериям.
В числе критериев указано принятие региональных законов о поддержке участников боевых действий и их семей и оказание помощи Донбассу. Также критериями стали публичная позиция чиновников и информационное освещение подвигов земляков во время спецоперации на Украине.
Рейтинг самых патриотичных российских губернаторов возглавили сразу несколько глав субъектов РФ. По 31 баллу набрали глава Крыма Сергей Аксенов, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, глава Чувашской Республики Олег Николаев и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Аутсайдерами стали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и губернатор Томской области Владимир Мазур – они набрали по 10 баллов. Самый низкий уровень патриотизма продемонстрировал губернатор Смоленской области Алексей Островский. Он «заслужил» всего 7 баллов.
Ранее «ФедералПресс» писал, что глава Крыма поддержал инициативу Кадырова о подготовке добровольцев в регионе.