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32 минуты назад

В Кремле опровергли публикацию Sun о покушении на Путина

Елена Прошина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг статью британского таблоида Sun о совершенном на президента России Владимира Путина покушении в Москве 14 сентября. Соответствующее заявление он сделал в беседе с «РИА Новости».

В Кремле опровергли публикацию Sun о покушении на Путина
Фото: ТАССТАСС

«Нет», — ответил Песков на вопрос агентства о том, соответствует ли информация Sun действительности.

14 сентября на сайте таблоида появилась статья, в которой говорилось, что в среду в Москве на Путина совершили покушение. В Sun утверждали, что на пути следования кортежа «что-то взорвалось».

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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