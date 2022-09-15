Лавров оценил переговоры Путина с Си Цзиньпином

"Прекрасно, как обычно. Всегда эти переговоры выстроены по-деловому, конкретно, с обсуждением задач, которые стоят перед соответствующими министерствами и ведомствами. Так было и на этот раз", - сказал министр в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на просьбу оценить встречу глав государств.