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37 минут назад

Лавров назвал прекрасными состоявшиеся переговоры Путина с Си Цзиньпином

ТАССиещё 2

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал прекрасной встречу президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

Лавров оценил переговоры Путина с Си Цзиньпином
Фото: ТАССТАСС

"Прекрасно, как обычно. Всегда эти переговоры выстроены по-деловому, конкретно, с обсуждением задач, которые стоят перед соответствующими министерствами и ведомствами. Так было и на этот раз", - сказал министр в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на просьбу оценить встречу глав государств.

Видеофрагмент опубликован в четверг в телеграм-канале журналиста.

Путин: мир меняется, а дружба с Китаем остается неизменной

По словам Лаврова, оценки текущей международной обстановки РФ и Китая полностью совпадают.

Политика,Павел Зарубин,Цзиньпин Си,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,ШОС,
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