Лавров оценил переговоры Путина с Си Цзиньпином

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал прекрасной встречу президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.
"Прекрасно, как обычно. Всегда эти переговоры выстроены по-деловому, конкретно, с обсуждением задач, которые стоят перед соответствующими министерствами и ведомствами. Так было и на этот раз", - сказал министр в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на просьбу оценить встречу глав государств.
Видеофрагмент опубликован в четверг в телеграм-канале журналиста.
По словам Лаврова, оценки текущей международной обстановки РФ и Китая полностью совпадают.