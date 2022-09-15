«Это ошибка»: президент Ирана на встрече с Путиным высказался о санкциях США

США и другие западные страны совершают ошибку, вводя санкции в отношении Москвы и Тегерана, заявил президент Ирана Эбрахим Раиси на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита ШОС.

«Американцы считают, что введение санкций против той или иной страны может остановить их развитие, но это ошибка. Они годами вводят санкции против нас, но народу Ирана удается противостоять этому», – передает ТАСС слова Раиси.

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Также он отметил, что Тегеран никогда не признает западные санкции, введенные против Москвы. По словам президента Ирана, страны продолжат укреплять сотрудничество с Россией в торгово-экономической сфере.

Раиси выразил благодарность Путину за поддержку в процессе присоединения исламской республики к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Иран подписал меморандум о вступлении в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Об этом сообщил представитель МИД Узбекистана в четверг, 15 сентября.

— Сегодня подписан меморандум об обязательствах Ирана в ШОС. Это открывает стране путь для полноправного членства в ШОС, — отметил представитель.

Уточняется, что документы был подписан главной МИД Ирана Хоссейни Амирои Абдоллахияном и генеральным секретарем ШОС Чжан Мином. Процедура приема Ирана в организацию была начата еще в сентябре прошлого года в Душанбе, передает ТАСС.

Утром, 15 сентября, президент России Владимир Путин прибыл на саммит ШОС. В этот день российский лидер встретится с зарубежными коллегами, среди которых президенты Киргизии Садыр Жапаров, Туркмении Сердар Бердымухамедов, Узбекистана Шавкат Мирзиеев, Ирана Эбрахим Раиси, а также премьер Пакистана Шахбаз Шариф и председатель КНР Си Цзиньпин.

Как отметили в немецком издании Handelsblatt, встреча Путина с Си Цзиньпином на ШОС станет сигналом для западных государств о том, что Пекин поддерживает Москву. Так, недавняя поездка спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань ухудшила отношения Штатов с Китаем.

Президент Ирана Эбрахим Раиси поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путина за поддержку в процессе присоединения исламской республики к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

На встрече Раиси и Путина, состоявшейся в четверг на полях саммита ШОС, президент Ирана также отметил, что от присоединения страны к ШОС выиграют все члены объединения.

"Мы считаем, что членство Исламской Республики Иран в Шанхайской организации сотрудничества - это такой формат партнерства, от которого выиграет не только наша страна, но и все члены объединения", - сказал он.

Президент России Владимир Путин с иронией отозвался о политике, проводимой странами Запада. На встрече с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, которая прошла в четверг на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, российский лидер раскритиковал США и Евросоюз за непоследовательность.

Раиси в ходе беседы с российским лидером отметил, что Иран никогда не покидает и не покинет переговорный стол, однако США, по его словам, являются недоговороспособными и «нарушают все обязательства». «И, конечно, все убедились в том, что Евросоюз тоже находится в пассивной ситуации – они тоже неспособны выполнять свои обещания», – подчеркнул президент Ирана.

«Хозяева своего слова. Хотят – дают, хотят – забирают», – сказал Путин, обращаясь к своему визави, после того как Раиси произнес целую отповедь западным странам, передает ТАСС.

После перевода этого каламбура на фарси президенты вместе посмеялись и продолжили переговоры.

Путин ранее заявил, что Россия очень рада скорому присоединению Ирана к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Москва и Тегеран развивают взаимодействие по всем направлениям, которые были ранее определены, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с коллегой из Ирана Эбрахимом Раиси в четверг на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

"Отношения между Россией и Ираном развиваются по всем векторам, которые были сложены за многие предыдущие годы", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что в двустороннем плане сотрудничество развивается позитивно, в том числе в высокотехнологичных областях. В связи с этим российский лидер напомнил о запуске с космодрома Байконур спутника дистанционного зондирования Земли, изготовленного предприятиями РФ по заказу Ирана.

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Ибрахимом Раиси заявил, что работа над большим договором о сотрудничестве между двумя странами находится в завершающей стадии. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В завершающей стадии работа над новым большим договором между Россией и Ираном, который ознаменует отношения сотрудничества», — сказал Путин.

Представители около 80 российских компаний вскоре отправятся в Иран с бизнес-миссией. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в четверг на встрече с коллегой из Ирана Эбрахимом Раиси на полях саммита ШОС.

"На следующей неделе мы к вам направляем представительную российскую делегацию из деловых кругов. Всего в ней участвуют около 80 российских компаний", - отметил он.

Путин напомнил, что первая такая крупная бизнес-миссия посетила Иран в мае нынешнего года.

"Должен сказать, что многие члены делегации потом мне рассказывали о своих впечатлениях, были очень рады тому, что увидели на иранских предприятиях с точки зрения развития высокотехнологичных отраслей. Честно говоря, даже не ожидали. Мы и я лично вас с этим поздравляем", - поделился российский президент.

Попытки создать однополярный мир в последнее время приобрели уродливые очертания. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином, передает РИА Новости.

По словам главы государства, попытки создания однополярного мира в настоящее время абсолютно неприемлемы для подавляющего большинства стран на планете.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином обсудил украинский кризис и обстановку на Тайване. Встреча двух лидеров проходит на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).