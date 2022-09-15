Путин: мир меняется, а дружба с Китаем остается неизменной

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин встречались полгода назад в Пекине, и, несмотря на изменения в мире, дружеские отношения между Россией и Китаем продолжают укрепляться. Об этом Путин заявил на встрече Си Цзиньпином в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества.
«Хочу отметить, что мы с председателем встречались полгода назад в олимпийском Пекине, и за это время произошло много событий. Мир стремительно меняется, но неизменным остается только одно: дружба между Китаем и Россией, наши добрые в полном смысле этого слова отношения стратегического всеобъемлющего партнерства, и мы продолжаем укреплять эти отношения», — цитирует Путина РИА «Новости».
Глава государства также отметил, что российско-китайское межгосударственное взаимодействие можно считать образцом.
«Внешнеполитический тандем Москвы и Пекина играет ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности», — передает слова президента России ТАСС.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай готов разделить с РФ мировое лидерство.
«Мы готовы с российскими коллегами показать пример ответственной мировой державы и сыграть руководящую роль», — сказал Цзиньпин.