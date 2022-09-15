В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 59.67EUR 59.62
Войти в почту
1 час назад

Путин: мир меняется, а дружба с Китаем остается неизменной

Ura.Ruиещё 9

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин встречались полгода назад в Пекине, и, несмотря на изменения в мире, дружеские отношения между Россией и Китаем продолжают укрепляться. Об этом Путин заявил на встрече Си Цзиньпином в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества.

Путин: мир меняется, а дружба с Китаем остается неизменной
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Хочу отметить, что мы с председателем встречались полгода назад в олимпийском Пекине, и за это время произошло много событий. Мир стремительно меняется, но неизменным остается только одно: дружба между Китаем и Россией, наши добрые в полном смысле этого слова отношения стратегического всеобъемлющего партнерства, и мы продолжаем укреплять эти отношения», — цитирует Путина РИА «Новости».

Глава государства также отметил, что российско-китайское межгосударственное взаимодействие можно считать образцом.

«Внешнеполитический тандем Москвы и Пекина играет ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности», — передает слова президента России ТАСС.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай готов разделить с РФ мировое лидерство.

«Мы готовы с российскими коллегами показать пример ответственной мировой державы и сыграть руководящую роль», — сказал Цзиньпин.

Политика,Цзиньпин Си,Владимир Путин,ШОС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители