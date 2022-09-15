Конфуз президента Туркмении рядом с Путиным попал на видео

Перед встречей президентом России Владимиром Путиным на полях саммита ШОС глава Туркмении Сердар Бердымухамедов уронил свои записи. Об этом пишет РИА Новости.
Судя по видео, главы государств поприветствовали друг друга, после чего сели около стола. В этот момент Бердымухамедов достал свои записи и положил на стол, однако случайно задел их рукой, в результате чего бумаги упали. Предположительно, в записях была речь президента Туркмении.
Ранее Бердымухамедов обращаясь к участникам ШОС заявил, что Туркмения будет продолжать развивать дружественные связи со странами, где проживают туркменские диаспоры. Он отметил, что отделения Гуманитарной ассоциации туркмен мира в зарубежных странах ведут свою деятельность, чтобы укрепить братские отношения, во имя интересов всего туркменского народа.
Он добавил, что сейчас государство расширяет масштабы этой работы, создает необходимые условия для дальнейшего сотрудничества по таким направлениям, как наука, образование, культура и предпринимательство.