Конфуз президента Туркмении рядом с Путиным попал на видео

Перед встречей президентом России Владимиром Путиным на полях саммита ШОС глава Туркмении Сердар Бердымухамедов уронил свои записи. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Судя по видео, главы государств поприветствовали друг друга, после чего сели около стола. В этот момент Бердымухамедов достал свои записи и положил на стол, однако случайно задел их рукой, в результате чего бумаги упали. Предположительно, в записях была речь президента Туркмении.

Ранее Бердымухамедов обращаясь к участникам ШОС заявил, что Туркмения будет продолжать развивать дружественные связи со странами, где проживают туркменские диаспоры. Он отметил, что отделения Гуманитарной ассоциации туркмен мира в зарубежных странах ведут свою деятельность, чтобы укрепить братские отношения, во имя интересов всего туркменского народа.