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29 минут назад

Президент Туркмении обронил заметки с речью на встрече с Путиным

Елена Прошина

Перед встречей президентом России Владимиром Путиным на полях саммита ШОС глава Туркмении Сердар Бердымухамедов уронил свои записи. Об этом пишет РИА Новости.

Конфуз президента Туркмении рядом с Путиным попал на видео
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Судя по видео, главы государств поприветствовали друг друга, после чего сели около стола. В этот момент Бердымухамедов достал свои записи и положил на стол, однако случайно задел их рукой, в результате чего бумаги упали. Предположительно, в записях была речь президента Туркмении.

Ранее Бердымухамедов обращаясь к участникам ШОС заявил, что Туркмения будет продолжать развивать дружественные связи со странами, где проживают туркменские диаспоры. Он отметил, что отделения Гуманитарной ассоциации туркмен мира в зарубежных странах ведут свою деятельность, чтобы укрепить братские отношения, во имя интересов всего туркменского народа.

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Он добавил, что сейчас государство расширяет масштабы этой работы, создает необходимые условия для дальнейшего сотрудничества по таким направлениям, как наука, образование, культура и предпринимательство.

Политика,Видео,Владимир Путин,ШОС,
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