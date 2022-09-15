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14 минут назад

Путин отметил сбалансированную позицию Китая по Украине

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Москва высоко ценит сбалансированную позицию Китая по украинскому кризису.

Путин оценил позицию Китая по украинскому кризису
Фото: ReutersReuters

«Высоко оцениваем сбалансированную позицию китайских друзей в связи с украинским кризисом», – передает его слова ТАСС.

«Понимаем ваши вопросы и ваши озабоченности на этот счет и в ходе сегодняшней встречи, конечно, подробно разъясним и нашу позицию по этому вопросу, хотя мы и раньше об этом говорили», – подчеркнул Путин.

Напомним, Путин и Си Цзиньпин впервые с февраля лично встретились на саммите ШОС. Лидеры намерены также обсудить широкий круг тем, касающихся двусторонней и международной повестки. Особое внимание планируется уделить путям дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества, восстановлению и укреплению прерванных из-за пандемии гуманитарных обменов.

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Также будет рассмотрен вопрос Украины. В предыдущий раз лидеры лично встречались в феврале, когда Путин прилетал в Пекин на церемонию открытия XXIV Олимпийских зимних игр.

Политика,Цзиньпин Си,Владимир Путин,ШОС,
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