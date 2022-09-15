Захарова предложила дать нобелевку за лишении РФ членства в Совбезе ООН

Тому, кто сможет лишить Россию постоянного членства в Совбезе ООН, необходимо вручить Нобелевскую премию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, подчеркнув, что это сделать невозможно, пишет РИА Новости.

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«Это Нобелевская премия, причем в области математики, если такой механизм будет разработан, 100% – чтобы лишить нас статуса постоянного члена Совета безопасности ООН. Открою тайну: нереализуем этот сценарий, если мы говорим о праве», - сказала Захарова.

Она добавила, что Россию можно лишить статуса постоянного члена Совбеза ООН только внесением изменений в устав самой организации. Для начала за такие поправки должны проголосовать 2/3 членов Генассамблеи ООН. После этого их должны ратифицировать 2/3 государств-членов ООН, в том числе все постоянные члены Совета безопасности. Другого законного пути не существует.