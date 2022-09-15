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1 час назад

Захарова предложила дать нобелевку за лишении РФ членства в Совбезе ООН

Елена Прошина

Тому, кто сможет лишить Россию постоянного членства в Совбезе ООН, необходимо вручить Нобелевскую премию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, подчеркнув, что это сделать невозможно, пишет РИА Новости.

Захарова предложила дать нобелевку за лишении РФ членства в Совбезе ООН
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это Нобелевская премия, причем в области математики, если такой механизм будет разработан, 100% – чтобы лишить нас статуса постоянного члена Совета безопасности ООН. Открою тайну: нереализуем этот сценарий, если мы говорим о праве», - сказала Захарова.

Она добавила, что Россию можно лишить статуса постоянного члена Совбеза ООН только внесением изменений в устав самой организации. Для начала за такие поправки должны проголосовать 2/3 членов Генассамблеи ООН. После этого их должны ратифицировать 2/3 государств-членов ООН, в том числе все постоянные члены Совета безопасности. Другого законного пути не существует.

Ранее председатель 77-й сессии Генассамблеи ООН Чаба Кёрёши заявил, что организация нуждается в сотрудничестве с РФ для решения вопросов, представляющих общий интерес. Он также подчеркнул, что после конфликта на Украине ООН потребуется сотрудничество с РФ.

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