МИД пригрозил США последствиями поставок Украине ракет

Возможные поставки на Украину американских ракет большой дальности будут означать переход «красной линии» и сделают Вашингтон непосредственной стороной конфликта. Об этом заявила сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

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В МИД России отметили, что поставки вооружений делают США и их союзников пособниками военных преступлений киевского режима.

«Если Вашингтон примет решение о поставках Киеву ракет большей дальности, то он перейдет красную черту и станет непосредственной стороной конфликта. Мы оставляем за собой право защищать нашу территорию всеми доступными нам средствами», - предупредила Захарова.

По словам официального представителя МИД России, поставки такого оружия Киеву «сопоставимы с ситуацией, когда в странах Европы размещались бы наземные ракеты американского производства, запрещенные по Договору о ракетах средней и меньшей дальности».

Ранее Украина вновь попросила страны НАТО увеличить поставки тяжелого вооружения и боеприпасов, чтобы продолжить наступление на юге и северо-востоке. В том числе Киев просит дальнобойные ракеты ATACMS, способные достигать цели на расстоянии до 300 км.