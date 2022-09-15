МИД пригрозил США последствиями поставок Украине ракет

Возможные поставки на Украину американских ракет большой дальности будут означать переход «красной линии» и сделают Вашингтон непосредственной стороной конфликта. Об этом заявила сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.
В МИД России отметили, что поставки вооружений делают США и их союзников пособниками военных преступлений киевского режима.
«Если Вашингтон примет решение о поставках Киеву ракет большей дальности, то он перейдет красную черту и станет непосредственной стороной конфликта. Мы оставляем за собой право защищать нашу территорию всеми доступными нам средствами», - предупредила Захарова.
По словам официального представителя МИД России, поставки такого оружия Киеву «сопоставимы с ситуацией, когда в странах Европы размещались бы наземные ракеты американского производства, запрещенные по Договору о ракетах средней и меньшей дальности».
Ранее Украина вновь попросила страны НАТО увеличить поставки тяжелого вооружения и боеприпасов, чтобы продолжить наступление на юге и северо-востоке. В том числе Киев просит дальнобойные ракеты ATACMS, способные достигать цели на расстоянии до 300 км.
При этом, по информации СМИ, Вашингтон отказывался поставлять Украине ракеты ATACMS для реактивных систем залпового огня HIMARS. Киеву вместе с HIMARS поставлялись боеприпасы GMLRS, эффективная дальность которых составляет до 80 км.