Президент России Владимир Путин прокомментировал действия Запада, отметив, что там «хотят дают слово, хотят – забирают». Его слова приводит РИА Новости.

О тенденциях в западной политике российский лидер высказался на встрече с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, которая состоялась на полях саммита ШОС в Самарканде.

«Они хозяева своего слова. Хотят - дают, хотят – забирают», - отметил Владимир Путин в ответ на слова Раиси о недоговороспособности США и неспособности ЕС выполнять обещания.

Санкционное давление на Россию был усилено западными странами после начала российской специальной операции на Украине. США и другие западные страны ввели ограничения, в том числе и на закупку российских угля и нефти, а также на поставки оборудования в Россию. Эти действия привели к росту цен и масштабному энергетическому кризису в ЕС.