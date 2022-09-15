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53 минуты назад

«Хозяева своего слова»: Путин иронично оценил политику Запада

Алиса Селезнёва

Президент России Владимир Путин прокомментировал действия Запада, отметив, что там «хотят дают слово, хотят – забирают». Его слова приводит РИА Новости.

О тенденциях в западной политике российский лидер высказался на встрече с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, которая состоялась на полях саммита ШОС в Самарканде.

«Они хозяева своего слова. Хотят - дают, хотят – забирают», - отметил Владимир Путин в ответ на слова Раиси о недоговороспособности США и неспособности ЕС выполнять обещания.

Санкционное давление на Россию был усилено западными странами после начала российской специальной операции на Украине. США и другие западные страны ввели ограничения, в том числе и на закупку российских угля и нефти, а также на поставки оборудования в Россию. Эти действия привели к росту цен и масштабному энергетическому кризису в ЕС.

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В 2015 году РФ, Великобритания, Германия, Китай, США, Франция и Иран подписали Совместный всеобъемлющий план действий. По нему с Ирана снимались санкции в обмен на ограничение ядерной программы. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп вышел из договора, вернув санкции в отношении Тегерана. В ответ Иран заявил о сокращении своих обязательств рамках соглашения.

Политика,Видео,Дональд Трамп,Владимир Путин,ШОС,ЕС,
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