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2 часа назад

Путин заявил, что Россия вскоре направит в Иран представительную бизнес-миссию

ТАСС

САМАРКАНД, 15 сентября. /ТАСС/. Представители около 80 российских компаний вскоре отправятся в Иран с бизнес-миссией. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в четверг на встрече с коллегой из Ирана Эбрахимом Раиси на полях саммита ШОС.

"На следующей неделе мы к вам направляем представительную российскую делегацию из деловых кругов. Всего в ней участвуют около 80 российских компаний", - отметил он.

Путин напомнил, что первая такая крупная бизнес-миссия посетила Иран в мае нынешнего года. "Должен сказать, что многие члены делегации потом мне рассказывали о своих впечатлениях, были очень рады тому, что увидели на иранских предприятиях с точки зрения развития высокотехнологичных отраслей. Честно говоря, даже не ожидали. Мы и я лично вас с этим поздравляем", - поделился российский президент.

Политика,Владимир Путин,ШОС,
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