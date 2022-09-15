Песков раскрыл суть ШОС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никто не пытается сделать Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) альтернативной военной организации. Как сообщает РИА Новости, представитель Кремля подчеркнул, что суть ШОС — «дружба во имя чего-то, а не против кого-то».
Напомним, что 15-16 сентября в Самарканде проходит заседание Совета глав государств — членов ШОС. На мероприятие прибыл президент России Владимир Путин, который впервые за три года примет участие в собрании лично.
Сейчас членами ШОС являются Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия входят в список стран-наблюдателей, которые в будущем смогут присоединиться к организации.