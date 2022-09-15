Песков заявил о перманентных попытках США переиграть Россию

Ранее власти США рассекретили часть доклада своей разведки о «тайном политическом финансировании» других государства со стороны России. Американская разведка выяснила, что с 2014 года РФ якобы израсходовала свыше $300 млн на усиление влияния за рубежом. Средства, как утверждается в документе, были направлены иностранным партиям, политикам и чиновникам более чем в 20 странах. Представитель администрации американского президента не стал уточнять, о каких именно государствах идет речь.