В России ответили на требование Польши

Официального запроса от поляков касательно передачи 7 полотен Пушкинского музея в Москве не было, указали представители Министерства культуры, передает РБК.

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Отмечается, ряд картин, что, по мнению поляков, должны вернуться на территорию польского государства, принадлежат особой категории ценностей. Причиной тому они считают тот факт, что полотна оказались в Советском Союзе, когда происходила процедура реституции. И в таком случае все проблемные моменты необходимо решать в особом порядке.

Ведомство указало, что картины переместили на советскую территорию “в осуществление компенсаторной реституции” за те действия, что совершила Нацистская Германия и ее союзники, когда проходила Великая Отечественная война.

Ранее от польских властей в адрес РФ поступило требование организовать передачу семи картин, которые относятся к коллекции Пушкинского музея, что были вывезены из государства во времена Второй мировой войны.

Петр Глиньский, являющийся министром культуры Польши, указал, что с 2000 года от Варшавы к РФ было направлено двадцать запросов по поводу возврата не одной тысячи предметов, однако российскими властями так и не было рассмотрено ни одного обращения.