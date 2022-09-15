В России ответили на требование Польши

Официального запроса от поляков касательно передачи 7 полотен Пушкинского музея в Москве не было, указали представители Министерства культуры, передает РБК.
Отмечается, ряд картин, что, по мнению поляков, должны вернуться на территорию польского государства, принадлежат особой категории ценностей. Причиной тому они считают тот факт, что полотна оказались в Советском Союзе, когда происходила процедура реституции. И в таком случае все проблемные моменты необходимо решать в особом порядке.
Ведомство указало, что картины переместили на советскую территорию “в осуществление компенсаторной реституции” за те действия, что совершила Нацистская Германия и ее союзники, когда проходила Великая Отечественная война.
Ранее от польских властей в адрес РФ поступило требование организовать передачу семи картин, которые относятся к коллекции Пушкинского музея, что были вывезены из государства во времена Второй мировой войны.
Петр Глиньский, являющийся министром культуры Польши, указал, что с 2000 года от Варшавы к РФ было направлено двадцать запросов по поводу возврата не одной тысячи предметов, однако российскими властями так и не было рассмотрено ни одного обращения.
Михаил Швыдкой, занимающий должность спецпредставителя российского главы по международному культурному сотрудничеству, отвечая на заявления Польши, указал, что ряд ее требований безнравственны и в юридическом плане не обоснованные.