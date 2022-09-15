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1 час назад

В Минкульте ответили на требование Польши вернуть картины Пушкинского музея

FBM.ru

Официального запроса от поляков касательно передачи 7 полотен Пушкинского музея в Москве не было, указали представители Министерства культуры, передает РБК.

В России ответили на требование Польши
Фото: ReutersReuters

Отмечается, ряд картин, что, по мнению поляков, должны вернуться на территорию польского государства, принадлежат особой категории ценностей. Причиной тому они считают тот факт, что полотна оказались в Советском Союзе, когда происходила процедура реституции. И в таком случае все проблемные моменты необходимо решать в особом порядке.

Ведомство указало, что картины переместили на советскую территорию “в осуществление компенсаторной реституции” за те действия, что совершила Нацистская Германия и ее союзники, когда проходила Великая Отечественная война.

Ранее от польских властей в адрес РФ поступило требование организовать передачу семи картин, которые относятся к коллекции Пушкинского музея, что были вывезены из государства во времена Второй мировой войны.

Польша выдвинула требования к России

Петр Глиньский, являющийся министром культуры Польши, указал, что с 2000 года от Варшавы к РФ было направлено двадцать запросов по поводу возврата не одной тысячи предметов, однако российскими властями так и не было рассмотрено ни одного обращения.

Михаил Швыдкой, занимающий должность спецпредставителя российского главы по международному культурному сотрудничеству, отвечая на заявления Польши, указал, что ряд ее требований безнравственны и в юридическом плане не обоснованные.

Политика,Петр Глиньский,Михаил Швыдкой,
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