Россия уличила США в циничном нарушении международного права

Решение властей Соединенных Штатов перечислить 3,5 млрд долларов из средств ЦБ Афганистана в Афганский фонд противоречит нормам международного права, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на комментарий посольства России в Вашингтоне.

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Там заявили, что данное решение принято вопреки многочисленным призывам со стороны американской и мировой общественности, а также гуманитарных и правозащитных организаций. Кроме того, против такой меры высказались видные экономисты.

Диппредставительство отметило, что этот шаг противоречит нормам международного права и нарушает суверенитет зарубежного государства.

Напомним, внешнеполитическое ведомство США и американское Министерство финансов заявили о создании Афганского фонда, в который власти намерены перечислить около 3,5 млрд долларов из средств Центробанка Афганистана.