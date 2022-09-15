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20 минут назад

Россия уличила США в циничном нарушении международного права

Елена Прошина

Решение властей Соединенных Штатов перечислить 3,5 млрд долларов из средств ЦБ Афганистана в Афганский фонд противоречит нормам международного права, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на комментарий посольства России в Вашингтоне.

Россия уличила США в циничном нарушении международного права
Фото: ТАССТАСС

Там заявили, что данное решение принято вопреки многочисленным призывам со стороны американской и мировой общественности, а также гуманитарных и правозащитных организаций. Кроме того, против такой меры высказались видные экономисты.

Диппредставительство отметило, что этот шаг противоречит нормам международного права и нарушает суверенитет зарубежного государства.

Напомним, внешнеполитическое ведомство США и американское Министерство финансов заявили о создании Афганского фонда, в который власти намерены перечислить около 3,5 млрд долларов из средств Центробанка Афганистана.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что указ главы Белого дома Джо Байдена о блокировании 7 млрд долларов активов афганского ЦБ в США – циничен и является издевательством.

Политика,Джозеф Байден,Сергей Лавров,МИД России,Банк России,Госдеп США,
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