В России сравнили ШОС и НАТО

«Что касается ШОС, то здесь совершенно другая сущность организации, и сравнивать их некорректно, потому что и в Хартии записано, что ШОС — это не военный блок, ее деятельность не направлена против третьих стран и организаций, то есть мы собрались в ШОС, чтобы сотрудничать и развивать наши государства, а не для того, чтобы дружить против кого-то, у нас нет такой задачи», — заключила она.