В России сравнили ШОС и НАТО

Постоянный представитель России при Секретариате Шанхайской организации сотрудничества Наталья Степкина заявила, что ШОС основана для сотрудничества и развития государств, а не для дружбы стран против кого-то. Об этом она высказалась на на брифинге в преддверии саммита в Самарканде, сообщает РИА Новости.
Степкина сравнила ШОС и НАТО в ответ на соответствующую просьбу журналистов и подчеркнула, что эта аналогия не обладает оригинальностью. По ее словам, некорректно сопоставлять эти организации.
«Сравнение ШОС с НАТО не ново, и не стоит идти на поводу у наших западных коллег в данном вопросе, потому что делается это в том числе с тем, чтобы придать самой НАТО менее воинственный характер, найти еще одно оправдание существованию этой структуры — вот, мол, есть еще одно объединение, которому нужно противостоять – ШОС», — отметила она.
Постпред подчеркнула, что НАТО — «это в любом случае военный блок со ставкой на силовое решение, на разделение зон влияния». Она добавила, что сейчас национальные интересы стран становятся жертвами геополитической конъюнктуры", - отметила она.
«Что касается ШОС, то здесь совершенно другая сущность организации, и сравнивать их некорректно, потому что и в Хартии записано, что ШОС — это не военный блок, ее деятельность не направлена против третьих стран и организаций, то есть мы собрались в ШОС, чтобы сотрудничать и развивать наши государства, а не для того, чтобы дружить против кого-то, у нас нет такой задачи», — заключила она.
Ранее стало известно, что шесть стран вступят в ШОС на саммите в Самарканде 15-16 сентября. Названия государств пока не раскрываются, отметил координатор организации от Узбекистана Рахматулла Нуримбетов.