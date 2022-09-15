Вучич поспорил с оппозицией об отношениях с Россией

«Вы мне читаете патриотические лекции, говорите об отношениях с Россией и КНР. Я с ними установил наилучшие отношения, а не вы. Президент Владимир Путин на которого ссылаетесь, не наградил никого из вас, никого из вас никогда не видел, даже на картинке, ни о ком из вас никогда не слышал, настолько вы для него важны», — заявил глава государства.