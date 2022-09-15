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35 минут назад

Вучич поспорил с оппозицией об отношениях с Россией

Lenta.ruиещё 1

Президент Сербии Александр Вучич напомнил депутатам-традиционалистам от оппозиции в парламенте, что его российский коллега Владимир Путин наградил его орденом Александра Невского. Слова Вучича приводит РИА Новости.

Вучич поспорил с оппозицией об отношениях с Россией
Фото: ТАССТАСС

В ходе специального заседания Скупщины — парламента Сербии — о ситуации в Косово и переговорах Белграда и Криштины, которое длится два дня, Вучич поспорил с оппозицией об отношениях с Россией.

«Вы мне читаете патриотические лекции, говорите об отношениях с Россией и КНР. Я с ними установил наилучшие отношения, а не вы. Президент Владимир Путин на которого ссылаетесь, не наградил никого из вас, никого из вас никогда не видел, даже на картинке, ни о ком из вас никогда не слышал, настолько вы для него важны», — заявил глава государства.

Президент Сербии добавил, что оппозиции остается «креститься», поскольку они «чудесно представили свою программу».

«Тот самый Владимир Путин, на которого вы всегда ссылаетесь, а я нет, я ссылаюсь на сербский народ и граждан Сербии, так вот этот Владимир Путин мне дал высочайшую награду после Николы Пашича, а не вам!» — заключил Вучич.

Ранее Вучич заявил, что Сербия отказалась менять политику в отношении России.

«Думаю, политика, которую мы до сих пор вели, показала себя умной, несмотря на все трудности, которые нам пришлось выдержать», — отметил он.

Политика,В мире,Александр Вучич,Александр Невский,Владимир Путин,
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