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2 часа назад

МИД уличил Британию в использовании смерти Елизаветы II в геополитических целях

Lenta.ruиещё 5

Власти Великобритании пытаются использовать смерть королевы Елизаветы II в геополитических целях. В этом уличила Лондон официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отказ британской стороны от приглашения российских представителей на траурные мероприятия. Ее слова опубликованы в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.

МИД отреагировал на отказ Лондона приглашать РФ на прощание с Елизаветой II
Фото: ReutersReuters

Дипломат рассказала, что МИД Великобритании проинформировал посольство РФ о решении не приглашать российскую сторону на траурные мероприятия в связи с кончиной королевы. По ее словам, в качестве предлога для этого решения Лондон назвал проведение военной операции России на Украине.

«Рассматриваем эту британскую попытку использовать национальную трагедию, затронувшую сердца миллионов людей во всем мире, в геополитических целях для сведения счетов с нашей страной в дни траура как глубоко безнравственную», — отметила Захарова.

Политика,Елизавета II,Мария Захарова,МИД России,
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