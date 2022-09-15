МИД отреагировал на отказ Лондона приглашать РФ на прощание с Елизаветой II

Власти Великобритании пытаются использовать смерть королевы Елизаветы II в геополитических целях. В этом уличила Лондон официальный представитель МИД России Мария Захарова , комментируя отказ британской стороны от приглашения российских представителей на траурные мероприятия. Ее слова опубликованы в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.

Дипломат рассказала, что МИД Великобритании проинформировал посольство РФ о решении не приглашать российскую сторону на траурные мероприятия в связи с кончиной королевы. По ее словам, в качестве предлога для этого решения Лондон назвал проведение военной операции России на Украине.