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1 час назад

Россия выступила против записи видеообращения Зеленского к Генассамблее ООН

Lenta.ru

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва выступает против записи видеообращения президента Украины Владимира Зеленского к Генеральной Ассамблее организации. Его слова приводит ТАСС.

Россия выступила против видеообращения Зеленского к Генассамблее ООН
Фото: ООНООН

Дипломат указал, что решение позволить украинскому лидеру записать такое обращение противоречит правилам, которые установили страны-члены ООН.

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Небензя добавил, что Зеленский путешествует по Украине и посещает регионы страны, но не может приехать на заседание Генассамблеи.

«Если не можете приехать, значит направьте своего представителя, который выступит на Генассамблее. Это очередное нарушение. Конечно, мы не поддерживаем это решение», — заявил постпред России.

Накануне стало известно, что Украина может запросить разрешение, чтобы президент страны Владимир Зеленский на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН выступил в видеоформате, хотя в этом году мероприятие предполагает только очное участие.

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