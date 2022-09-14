Россия выступила против видеообращения Зеленского к Генассамблее ООН

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Дипломат указал, что решение позволить украинскому лидеру записать такое обращение противоречит правилам, которые установили страны-члены ООН.

Небензя добавил, что Зеленский путешествует по Украине и посещает регионы страны, но не может приехать на заседание Генассамблеи.

«Если не можете приехать, значит направьте своего представителя, который выступит на Генассамблее. Это очередное нарушение. Конечно, мы не поддерживаем это решение», — заявил постпред России.