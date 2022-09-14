Депутаты захотели выслушать Шойгу в Госдуме

Первый замруководителя фракции Дмитрий Гусев также отмечал, что в условиях проведения специальной военной операции России на Украине «должна быть слаженная и оперативная работа по всем направлениям без исключения». О том, что детали спецоперации следует обсуждать в закрытом режиме, ранее заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.