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8 минут назад

Депутаты захотели выслушать Шойгу в Госдуме

Lenta.ruиещё 2

Партия «Справедливая Россия — За правду» пригласила главу Министерства обороны России Сергея Шойгу в Госдуму. Об этом cо ссылкой на пресс-службу председателя партии Сергея Миронова в среду, 14 сентября, сообщает «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.

Депутаты захотели выслушать Шойгу в Госдуме
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что депутаты хотят выслушать министра на заседании палаты «в закрытом режиме». Соответствующее предложение адресовано Совету Госдумы.

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Первый замруководителя фракции Дмитрий Гусев также отмечал, что в условиях проведения специальной военной операции России на Украине «должна быть слаженная и оперативная работа по всем направлениям без исключения». О том, что детали спецоперации следует обсуждать в закрытом режиме, ранее заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

6 сентября президент России Владимир Путин провел закрытое совещание с главой Минобороны Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым.

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