Проект Киева о «гарантиях безопасности»: что о документе говорят в РФ и на Украине

Киевские власти сохраняют ориентир на вступление в НАТО, что угрожает интересам Москвы и актуализирует задачи спецоперации. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Накануне офис президента Украины опубликовал «Киевский договор по безопасности». В нем перечислены страны, которые могут стать гарантами безопасности для Украины, в том числе США, Великобритания, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция. Также среди возможных гарантов Киев видит Австралию, Турцию, страны Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы.

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Помимо гарантий безопасности, Украина рассчитывает добиться и запрета на снятие санкций с России пока та «не возместит ущерб». А глава офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что соглашение о гарантиях безопасности не является заменой вступления в НАТО и это всего лишь «способ обеспечения безопасности, пока это вступление не состоится».

Песков отметил, что ориентир на членство в НАТО остается, а значит, сохраняется и «главная угроза для нашей страны».

«Приобретает большую актуальность одна из причин, которая и сделала необходимой проведение специальной военной операции. Вот де-факто, наверное, и де-юре, ситуация именно такая», - пояснил он.

Пресс-секретарь главы государства уточнил, что это лишний раз акцентирует актуальность и необходимость спецоперации для обеспечения безопасности России.

«При существующем статусе-кво и существующем положении вряд ли кто-то может дать Украине большую гарантию безопасности, чем руководство этой страны. Только руководство этой страны должно совершить действия, которые соответственно ликвидируют угрозу для Российской Федерации. Они прекрасно знают, какие это должны быть действия», - заметил официальный представитель Кремля.

В конце прошлого года МИД России передал представителям США и НАТО предложения по гарантиям безопасности, предполагающие среди прочего отказ от расширения альянса на восток. Однако по итогам переговоров в российском внешнеполитическом ведомстве констатировали, что США и их союзники оставили без внимания ряд ключевых условий. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

Согласно опубликованному офисом президента Владимира Зеленского проекту, гарантами безопасности Украины должны стать ЕС, США, Великобритания и Турция, пишет РИА Новости.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

При этом Владимир Зеленский заявил, что Украина получит систему гарантий безопасности, которая защитит страну, пока та не входит в НАТО. В офисе президента в августе анонсировали «очень мощный» документ.

13 сентября на сайте офиса президента Украины был опубликован «Киевский договор по безопасности». В нем перечислены страны, которые могут стать гарантами безопасности, в том числе США, Великобритания, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция. Также среди возможных гарантов Киев видит Австралию, Турцию, страны Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы.

«Гарантии безопасности должны быть утвердительными и четко сформулированными; они будут очерчивать ряд обязательств, взятых группой гарантов вместе с Украиной», - отмечается в документе.

Власти страны рассчитывает, что страны заключат двусторонние соглашения с Украиной, которые будут «объединены в рамках совместного документа о стратегическом партнерстве под названием «Киевский договор безопасности»».

Президент Украины Владимир Зеленский назвал проект по гарантиям безопасности страны важным шагом и выразил надежду, что его подпишут «лидеры самых мощных стран». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Первый, но очень важный шаг относительно будущих гарантий безопасности для Украины сделан. Андрей Ермак и бывший Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен во время нашей встречи представили наработанные рекомендации, которые должны стать основой Киевского договора по безопасности», — пояснил Зеленский.

Президент добавил, что экспертная группа должна продолжить работу над документом и довести дело до конца. Расмуссен пообещал представить все наработанные рекомендации по будущим гарантиям безопасности для Украины в ведущих столицах мира.

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в своём Telegram-канале, что Украина не получит «гарантий безопасности», которые, по мнению политика, являются «прологом к третьей мировой войне». Кроме того, Медведев также привёл цитату из последней книги Нового Завета «Апокалипсис».

«Киевская камарилья родила проект “гарантий безопасности”, которые по сути являются прологом к третьей мировой войне. Конечно, никто никакие “гарантии” украинским нацистам не даст», – написал Медведев. Кроме того, замглавы Совбеза добавил, что если Запад продолжит поставлять Киеву оружие, ситуация на Украине перейдёт на другой уровень. «Исчезнут видимые границы и потенциальная предсказуемость действий сторон конфликта. Она пойдёт по своему собственному военному сценарию, вовлекая в него новых участников. Так было всегда», – считает Медведев.

В конце своего обращения Медведев обратился к Библии. По его мнению, если ситуация на Украине выйдет из-под контроля, последствия этого будут заметны уже на Западе.

«Всё заполыхает и вокруг них. Их люди хапнут горя по полной программе. У них в прямом смысле будет гореть земля и плавиться бетон. Нам тоже сильно достанется. Всем будет очень-очень плохо. Ведь сказано: ”От этих трёх язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей” (Откр. 9:18)».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила проект гарантий безопасности для Украины, представленный офисом президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает радио Sputnik.

По словам дипломата, киевский режим сейчас получает беспрецедентную помощь оружием и финансами. За счет этого, считает Захарова, идет гибридная агрессия против России, а сама Украина утратила суверенитет.

При этом представитель российского внешнеполитического ведомства указала на риски, с которыми столкнутся европейские страны из-за помощи Украине.

"Поставить под тотальную зависимость свои же западные страны, обязав их продолжать подобный масштаб помощи киевскому режиму – это испепелить их. Это предлагается делать государствам, которые сейчас думают, как пережить зиму", – подчеркнула Захарова.

Дипломат оценила документ от офиса Зеленского как "страшную кабалу" для стран, которым предлагается стать гарантами безопасности Украины.

Вашингтон и его союзники, а не Киев будут решать, на каких условиях подписывать соглашение с Украиной. Так руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов отреагировал на опубликованный проект плана гарантий безопасности бывшей советской республики.

По мнению Миронова, президент Украины является «марионеткой Запада» и может предлагать какие угодно варианты договоров и рассчитывать на любые гарантии, однако, выполнять условия соглашения или нет, США и их союзники решат сами. В беседе с News.ru политик уточнил, что если западные страны посчитают нужным изменить свою позицию в отношении антироссийских санкций, они не станут оглядываться на договор и будут действовать по своему усмотрению.

«Эти формальности нужны Зеленскому как очередной повод для пропагандистской кампании, демонстрации солидарности западных стран с неонацистским режимом в Киеве. Но ему это не поможет. У любого нацистского режима в истории один конец», — подытожил он.

Глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что все пункты рекомендаций Киева по гарантиям безопасности Украины направлены на продолжение эскалации ситуации с участием НАТО и их союзников. Об этом сообщает ТАСС.

«Все его (проекта киевского соглашения по безопасности. — «Газета.Ru») пункты направлены лишь на дальнейшую эскалацию, а не на разрешение текущей ситуации», — сказал он.

По словам Слуцкого, документ представляет из себя не гарантии безопасности, а пакт о вовлечении стран НАТО и их союзников в украинский конфликт.

Политик подчеркнул, что данный проект направлен против России.

Появление проекта документа о гарантиях безопасности Украины можно считать предвестником возможности будущих переговоров между Киевом и Москвой. Такое мнение высказал эксперт "Украинского института будущего" Игорь Попов изданию "Страна".

Он считает, отмечает издание, что формулировки в проекте - это предмет для будущих торгов Киева и с союзниками на Западе, и с Москвой. "Документ задает рамку. Возможно, потребовали большего, чтобы было с чем работать. В любом случае можно сказать, что это только рекомендации: давайте торговаться. Плюс освобождение продолжается, и Украина еще не вышла на точку готовности к предметным переговорам", - цитирует в среду эксперта издание.

Документ Попов считает ответом на "намеки ряда западных стран" о необходимости вернуться к переговорному процессу с Россией. "В любом случае проект появился вовремя, потому что дискуссия о том, чем заканчивать войну, уже идет", - комментирует Попов.

По данным издания, в последнее время в политических кругах курсируют слухи (официально никак не подтвержденные) о том, что на Западе вновь активизировались попытки условной "партии мира" организовать возобновление переговорного процесса между Украиной и Россией. Несмотря на жесткую позицию Киева по вопросу о возобновлении переговоров в настоящее время, "партия мира" надеется, что нарастающие экономические проблемы и перспективы затягивания войны могут изменить эту точку зрения.

В проекте гарантий безопасности для Украины, представленном офисом украинского президента Владимира Зеленского, речь идет о «гарантиях опасности» для России, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. В своем Telegram-канале он отметил, что этот документ предполагает обеспечение Западом безнаказанности украинского руководства.

«Даже беглый взгляд на этот документ подтверждает, что речь идет скорее о «гарантиях опасности» Украины для России, и обеспечении Западом Киеву безнаказанности за его предсказуемо агрессивное поведение. Речь идет о четких обязательствах стран-гарантов по вооружению украинских вооруженных сил до каких-то запредельных масштабов, по поддержке Украины санкциями, причем, в том числе и превентивными, и всех прочих угрожающих мерах», — указал Косачев.

С точки зрения вице-спикера Совфеда, сама тема гарантий безопасности поднята вовремя, поскольку Россия начала военную спецоперацию на Украине на фоне отказа западных государств дать Москве соответствующие гарантии.

«Наша главная задача — буквально на пальцах разъяснить каждому европейцу, каждому избирателю стран НАТО и стремящихся в альянс, что сегодня они сидят в холоде и с огромной инфляцией не ради украинского народа, а исключительно из-за желания своих правителей расширять НАТО, невзирая на интересы России. Из-за их принципиального отказа дать надежные гарантии безопасности соседней ядерной державе», — пояснил Косачев.