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12 минут назад

Захарова прокомментировала перебранку между Байденом и Трампом по поводу фашизма

RT на русскомиещё 1

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала перебранку между президентом США Джо Байденом и его предшественником Дональдом Трампом. Как отметила дипломат, на фоне обмена оскорблениями среди политиков Соединённые Штаты «накрыла диктатура либерализма».

Захарова прокомментировала спор Байдена и Трампа
Фото: ReutersReuters

«Байден назвал Трампа и республиканцев фашистами. Трамп назвал США военизированным полицейским государством. Эту систему они защищают поставками оружия на Украину? Эту систему они называют «демократией»? Эту систему считают образцом для подражания?» — написала Захарова в Telegram.

Она отметила, что и тот и другой «сказали об одном и том же, только каждый со своей стороны».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Байден не стесняется своей оценки республиканских сторонников Трампа как «фашистов».

Захарова после этого отметила: «Жан-Пьер вслух сказала то, о чём многие только догадывались — в США бушует фашизм».

Дональд Трамп, со своей стороны, назвал Байдена «врагом государства».

Политика,Мария Захарова,Джозеф Байден,Дональд Трамп,МИД России,Администрация США,
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