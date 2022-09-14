КПРФ опровергла просьбу Зюганова по поводу назначения Кадырова

«Публикация содержит подложный текст, выдаваемый за обращение председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова на имя президента РФ В.В. Путина и направленный против главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова. Пресс-служба Центрального Комитета партии опровергает информацию, содержащуюся в сообщении газеты «Новые Известия», — указано в сообщении.