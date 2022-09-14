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1 час назад

КПРФ опровергла слухи о том, что Зюганов просил не назначать Кадырова министром обороны

Газета.Ruиещё 1

Пресс-служба центрального комитета КПРФ опровергла сообщения о том, что председатель партии Геннадий Зюганов просил президента России Владимира Путина не назначать главу Чечни Рамзана Кадырова министром обороны, сообщает РИА «Новости».

КПРФ опровергла просьбу Зюганова по поводу назначения Кадырова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В КПРФ утверждают, что издание «Новые Известия» опубликовало фальшивое письмо Зюганова к Путину, в котором сфальсифицирована подпись председателя КПРФ. Материал на сайте «Новых Известий» уже недоступен.

«Публикация содержит подложный текст, выдаваемый за обращение председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова на имя президента РФ В.В. Путина и направленный против главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова. Пресс-служба Центрального Комитета партии опровергает информацию, содержащуюся в сообщении газеты «Новые Известия», — указано в сообщении.

Политика,Геннадий Зюганов,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,КПРФ,
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