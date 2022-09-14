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8 минут назад

В Кремле отреагировали на релиз «гарантий безопасности» Украины

News.ru

При существующем положении дел только Украина может дать себе гарантию безопасности, поскольку только руководство этой страны должно совершить действия, которые ликвидируют угрозу для России, и Киев знает, что это за действия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также прокомментировал недавно опубликованный Киевом проект по гарантиям безопасности, и заявил, что, согласно информации этого документа, Украина по-прежнему стремится в НАТО.

В Кремле отреагировали на релиз «гарантий безопасности» Украины
Фото: News.ruNews.ru

При существующем статусе кво, при существующем положении вряд ли кто-то может дать большую гарантию безопасности, чем руководство этой страны, — заявил спикер Кремля.

Офис Зеленского обнародовал проект гарантий безопасности для Украины

В недавно опубликованном документе по гарантиям безопасности Украины прослеживается направленность Киева на присоединение к НАТО, что, по словам Пескова, по-прежнему несет угрозу для России.

То есть ориентир на членство в НАТО остаётся. Соответственно, остается и главная угроза для нашей страны. И даже приобретает большую актуальность одна из причин, которая и сделала необходимым проведение СВО, — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Он добавил, что такая позиция Киева «лишний раз акцентирует актуальность и настоятельную необходимость СВО» в целях защиты российского государства и его национальных интересов.

Офис президента Украины Владимира Зеленского в сентябре опубликовал проект по гарантиям безопасности Украины. В документе под названием «Киевский договор по безопасности» в качестве гарантов Киев предлагает страны Евросоюза, США, Великобританию, Австралию и Турцию. Договор должен быть гарантирован «группой международных партнеров» и предполагает «набор гарантий невоенного характера, основанных на санкциях», а также поставках военного снаряжения, оружия и разработке законодательной базы, позволяющей конфискацию активов для возмещения ущерба, нанесенного в связи с военными действиями. В рекомендациях констатируется курс Украины на членство в ЕС и НАТО.

Политика,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,НАТО,ЕС,
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