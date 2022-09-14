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29 минут назад

В Кремле оценили проект по гарантиям безопасности для Украины

Алиса Селезнёва

Киевские власти сохраняют ориентир на вступление в НАТО, что угрожает интересам Москвы и актуализирует задачи спецоперации. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

В Кремле оценили проект по гарантиям безопасности для Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Накануне офис президента Украины опубликовал «Киевский договор по безопасности». В нем перечислены страны, которые могут стать гарантами безопасности для Украины, в том числе США, Великобритания, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция. Также среди возможных гарантов Киев видит Австралию, Турцию, страны Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы.

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Помимо гарантий безопасности, Украина рассчитывает добиться и запрета на снятие санкций с России пока та «не возместит ущерб». А глава офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что соглашение о гарантиях безопасности не является заменой вступления в НАТО и это всего лишь «способ обеспечения безопасности, пока это вступление не состоится»,

Песков отметил, что ориентир на членство в НАТО остается, а значит, сохраняется и «главная угроза для нашей страны».

«Приобретает большую актуальность одна из причин, которая и сделала необходимой проведение специальной военной операции. Вот де-факто, наверное, и де-юре, ситуация именно такая», - пояснил он.

Пресс-секретарь главы государства уточнил, что это лишний раз акцентирует актуальность и необходимость спецоперации для обеспечения безопасности России.

«При существующем статусе-кво и существующем положении вряд ли кто-то может дать Украине большую гарантию безопасности, чем руководство этой страны. Только руководство этой страны должно совершить действия, которые соответственно ликвидируют угрозу для Российской Федерации. Они прекрасно знают, какие это должны быть действия», - заметил официальный представитель Кремля.

В конце прошлого года МИД России передал представителям США и НАТО предложения по гарантиям безопасности, предполагающие среди прочего отказ от расширения альянса на восток. Однако по итогам переговоров в российском внешнеполитическом ведомстве констатировали, что США и их союзники оставили без внимания ряд ключевых условий. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

Политика,Андрей Ермак,Дмитрий Песков,МИД России,НАТО,
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