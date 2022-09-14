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35 минут назад

Путин не планировал ехать на похороны Елизаветы II – Песков

Москва24иещё 3

Владимир Путин изначально не планировал принимать участие в похоронах королевы Великобритании Елизаветы II, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

Песков: Путин не планировал ехать на похороны Елизаветы II
Фото: ReutersReuters

Так он ответил на вопрос, действительно ли российская сторона не получала приглашения на траурные мероприятия в связи со смертью главы британского государства.

"Каких-либо иных планов по участию в мемориальных или иных мероприятиях президент не имел с самого начала", – заявил Песков.

Представитель Кремля напомнил, что тем не менее Путин выразил соболезнования в связи со смертью монаршей особы.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании не стало рассылать приглашения на похороны королевы Елизаветы II представителям России и Белоруссии.

Всего на похороны Елизаветы II прибудут порядка 500 гостей высокого ранга. В их числе – президент США Джо Байден с супругой, президент Италии Серджо Маттарелла, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и другие.

Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. В Букингемском дворце сообщили, что она умерла днем в замке Балморал.

После кончины монарха наследником престола стать ее старший сын. Карла III официально провозгласили королем Великобритании в субботу, 10 сентября.

Политика,Елизавета II,Джозеф Байден,Франк-Вальтер Штайнмайер,Серджо Маттарелла,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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