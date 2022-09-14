В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 60.07EUR 60.94
Войти в почту
1 час назад

Госдума приняла закон о единых общеобразовательных программах

Lenta.ru

Депутаты Государственной Думы приняли во втором и третьем (окончательном) чтениях закон, предусматривающий введение единых общеобразовательных программ в школах и полномочий Министерства просвещения на госзаказы учебников и пособий для учебных заведений. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Госдума приняла закон о единых общеобразовательных программах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам главы комитета Госдумы по просвещению Ольги Казаковой, такой «золотой стандарт» позволит установить «потолок», ниже которого нельзя дать школьнику знания. Программы необходимо утвердить до 1 марта 2023 года, чтобы школы могли по ним работать уже с сентября 2023 года.

Отмечается, что обязательными для применения станут федеральные рабочие программы учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», а также «Окружающий мир» в начальной школе, «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности» в основном, среднем и общем образовании.

Ранее депутат Государственной Думы от партии «Справедливая Россия — За правду», замглавы комитета палаты по просвещению Яна Лантратова сообщила, что за пять лет необходимо обновить учебники в российских школах, а также изъять «то страшное, что находится в обороте».

Политика,Яна Лантратова,Ольга Казакова,Минпросвещения России,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители