Госдума приняла закон о единых общеобразовательных программах

Депутаты Государственной Думы приняли во втором и третьем (окончательном) чтениях закон, предусматривающий введение единых общеобразовательных программ в школах и полномочий Министерства просвещения на госзаказы учебников и пособий для учебных заведений. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

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По словам главы комитета Госдумы по просвещению Ольги Казаковой, такой «золотой стандарт» позволит установить «потолок», ниже которого нельзя дать школьнику знания. Программы необходимо утвердить до 1 марта 2023 года, чтобы школы могли по ним работать уже с сентября 2023 года.

Отмечается, что обязательными для применения станут федеральные рабочие программы учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», а также «Окружающий мир» в начальной школе, «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности» в основном, среднем и общем образовании.