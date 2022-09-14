Песков опроверг информацию о соглашении РФ и Украины в начале СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что замглавы администрации президента Дмитрий Козак в начале спецоперации заключил предварительное соглашение о невступлении Украины в НАТО . Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее агентство Reuters опубликовало материал, в котором утверждается, что Козак заключил с властями Украины предварительное соглашение, однако оно якобы было отвергнуто президентом России Владимиром Путиным как недостаточное. Один из источников заявляет, что Козак договорился с властями Украины перед началом спецоперации, другие — что продвигал свою идею в Кремле в течение нескольких дней после ее начала.