Захарова прокомментировала смерть главреда "Комсомольской правды"

"Помню и грибы, и мангал, и ватник. Была я в том походе. Не была в этом. Видела во Владивостоке: ехала вниз по эскалатору, он – вверх. В толпе и гуле невозможно было докричаться, и я подумала, что обязательно еще пересечемся и нормально поздороваемся. Не получилось", – написала она в своем телеграм-канале.