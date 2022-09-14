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1 час назад

Захарова поделилась воспоминаниями о скончавшемся главреде "Комсомольской правды"

Москва24

Официальный представитель МИД РФ поделилась воспоминаниями о скончавшемся главном редакторе "Комсомольской правды" Владимире Сунгоркине.

Захарова прокомментировала смерть главреда "Комсомольской правды"
Фото: ТАССТАСС

"Помню и грибы, и мангал, и ватник. Была я в том походе. Не была в этом. Видела во Владивостоке: ехала вниз по эскалатору, он – вверх. В толпе и гуле невозможно было докричаться, и я подумала, что обязательно еще пересечемся и нормально поздороваемся. Не получилось", – написала она в своем телеграм-канале.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян назвала Сунгоркиныма веселым, жизнерадостным и ироничным человеком.

"Как мне рассказали, так он и умер вчера. В походе, в лесу, на ногах. Не удивлюсь, если в этот момент он тоже подшучивал над собой и своим инсультом", – поделилась она.

Соболезнования по поводу кончины главреда "Комсомольской правды" выразили и в Союзе журналистов России (СЖР). Как отметили ТАСС в организации, Сунгоркин умер на своей родине в Приморье.

"Это ужасно, это один из столпов отечественной журналистики. Один из самых выдающихся медиаменеджеров нашей журналистики. Он был заслуженным журналистом России", – отметил глава СЖР Владимир Соловьев.

О смерти главного редактора "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина стало известно в среду, 14 сентября. Журналист ушел из жизни в возрасте 68 лет из-за инсульта. Сунгоркин скончался в Приморье во время экспедиции. Там он собирал материал для книги.

Политика,Маргарита Симоньян,Владимир Соловьев,МИД России,
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