Лавров обратился с призывом к новым властям Афганистана

Москва призывает новые афганские власти к выполнению ранее взятых на себя обязательств. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью таджикистанскому информагентству Khovar.

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"В нашем диалоге с новыми властями Афганистана призываем их к выполнению ранее взятых на себя обязательств - в первую очередь по завершению процесса межафганского примирения и формированию подлинно инклюзивных структур власти с отражением интересов всех ключевых этнополитических сил страны, противодействию распространению терроризма и наркопреступности, обеспечению базовых правочеловеческих принципов", - указал глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров заметил, что в МИД РФ "отмечают предпринимаемые талибскими властями (движение "Талибан" запрещено в РФ - прим. ТАСС) шаги по стабилизации военно-политической обстановки и борьбе с наркотрафиком". "Однако в сложных социально-экономических условиях эти действия носят ограниченный характер", - пояснил он.