Захарова обратилась к Западу с призывом по украинскому зерну

«Единственный способ им себя реабилитировать... это точно также, как на сайте ООН, опубликовать таблицу выхода судна и доставки в соответствующий город — вот такую же таблицу, условно, вторичного распределения этого зерна, если, как они начали сейчас оправдываться, через страны Европейского союза им удобнее поставлять зерно в страны Азии и Африки, и они все-таки туда довозили», — отметила она.