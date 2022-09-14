В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 60.07EUR 60.94
Войти в почту
39 минут назад

В МИД РФ оценили концепцию гарантий безопасности Украине

Алиса Селезнёва

Концепция гарантий безопасности Украине является «дьявольским планом» Вашингтона, направленным на то, чтобы экономика ЕС уже никогда не восстановилась. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова назвала проект гарантий безопасности Украине "страшной кабалой"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Накануне офис президента Украины опубликовал «Киевский договор по безопасности». В нем перечислены страны, которые могут стать гарантами безопасности для Украины, в том числе США, Великобритания, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция. Также среди возможных гарантов Киев видит Австралию, Турцию, страны Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы.

Офис Зеленского обнародовал проект гарантий безопасности для Украины

Помимо гарантий безопасности, Украина также рассчитывает на инвестиции в оборонно-промышленный комплекс, передачу оружия и разведывательной информации. Отдельно прописан и запрет на снятие санкций с России пока она «не возместит ущерб».

Захарова обратила внимание на то, что все это предлагается «сделать государствам, которым еще предстоит пережить зиму».

«Мне кажется, что эта концепция должна поставить страны ЕС под такую дикую рабскую зависимость, чтобы они уже никогда не восстановились. Это дьявольский план Вашингтона», - констатировала дипломат.

Политика,Мария Захарова,МИД России,ЕС,
25
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители