Захарова назвала проект гарантий безопасности Украине "страшной кабалой"

Концепция гарантий безопасности Украине является «дьявольским планом» Вашингтона, направленным на то, чтобы экономика ЕС уже никогда не восстановилась. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Накануне офис президента Украины опубликовал «Киевский договор по безопасности». В нем перечислены страны, которые могут стать гарантами безопасности для Украины, в том числе США, Великобритания, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция. Также среди возможных гарантов Киев видит Австралию, Турцию, страны Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы.
Помимо гарантий безопасности, Украина также рассчитывает на инвестиции в оборонно-промышленный комплекс, передачу оружия и разведывательной информации. Отдельно прописан и запрет на снятие санкций с России пока она «не возместит ущерб».
Захарова обратила внимание на то, что все это предлагается «сделать государствам, которым еще предстоит пережить зиму».
«Мне кажется, что эта концепция должна поставить страны ЕС под такую дикую рабскую зависимость, чтобы они уже никогда не восстановились. Это дьявольский план Вашингтона», - констатировала дипломат.