Захарова назвала проект гарантий безопасности Украине "страшной кабалой"

Концепция гарантий безопасности Украине является «дьявольским планом» Вашингтона, направленным на то, чтобы экономика ЕС уже никогда не восстановилась. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Накануне офис президента Украины опубликовал «Киевский договор по безопасности». В нем перечислены страны, которые могут стать гарантами безопасности для Украины, в том числе США, Великобритания, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция. Также среди возможных гарантов Киев видит Австралию, Турцию, страны Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы.

Помимо гарантий безопасности, Украина также рассчитывает на инвестиции в оборонно-промышленный комплекс, передачу оружия и разведывательной информации. Отдельно прописан и запрет на снятие санкций с России пока она «не возместит ущерб».

Захарова обратила внимание на то, что все это предлагается «сделать государствам, которым еще предстоит пережить зиму».