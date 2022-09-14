Захарова назвала проект гарантий безопасности Украине "страшной кабалой"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала проект Киева о гарантиях безопасности, заявив, что многие вещи, включая помощь оружием и финансами, уже реализуются. Об этом сообщает Sputnik.
«Вообще странно это все слышать и слушать, потому что все, что там перечислено, по большому счету, по крайней мере большее из этого, уже реализуется, только на многое в более раскидистом масштабе...» — пояснила Захарова.
По ее словам, подписание документа окажется «страшной кабалой» для государств, решивших стать гарантами безопасности Украины.
Как обратила внимание представитель российского министерства, Киев получает оружие Запада без перерыва, деньги и кредиты все еще поступают украинской стороне.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.