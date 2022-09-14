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1 час назад

Захарова назвала проект гарантий безопасности Украине "страшной кабалой"

Газета.Ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала проект Киева о гарантиях безопасности, заявив, что многие вещи, включая помощь оружием и финансами, уже реализуются. Об этом сообщает Sputnik.

Захарова назвала проект гарантий безопасности Украине "страшной кабалой"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вообще странно это все слышать и слушать, потому что все, что там перечислено, по большому счету, по крайней мере большее из этого, уже реализуется, только на многое в более раскидистом масштабе...» — пояснила Захарова.

По ее словам, подписание документа окажется «страшной кабалой» для государств, решивших стать гарантами безопасности Украины.

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Как обратила внимание представитель российского министерства, Киев получает оружие Запада без перерыва, деньги и кредиты все еще поступают украинской стороне.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Политика,Мария Захарова,Владимир Путин,МИД России,
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