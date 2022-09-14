Захарова высказалась о концепции гарантий безопасности Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что цель концепции гарантий безопасности Украины — «поставить Евросоюз в рабскую зависимость». Ее слова цитирует ТАСС.

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Дипломат также заявила, что ей странно читать некоторые положения из концепции, поскольку они уже реализуются — например, помощь оружием и финансами.

«Поставки вооружения на Украину идут, не прекращаясь, со стороны западных стран, финансовая помощь, которую сейчас получает Украина во всех своих проявления (...) — [нечто] настолько неслыханное, что вряд ли кто-то сможет вообще в принципе привести подобный аналог, примеры из новейшей истории», — пояснила Захарова.

Она предсказала, что после выполнения условий такой концепции ЕС уже никогда не восстановится.