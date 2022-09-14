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1 час назад

"Ъ": Минтранс предложил авиакомпаниям выкупить иностранные самолеты за счет ФНБ

Газета.Ruиещё 5

Минтранс России предложил авиакомпаниям выкупить самолеты иностранных лизингодателей за счет средств Фонда национального благосостояния страны (ФНБ). Об этом сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на письмо, направленное министерством 20 крупнейшим авиакомпаниям РФ.

Правительство России придумало, как выкупить иностранные самолеты
Фото: Илья Наймушин/РИА «Новости»Илья Наймушин/РИА «Новости»

Минтранс предлагает компаниям оценить, сколько оставшихся у них самолетов они готовы приобрести, пишет издание. Как предполагается, что авиакомпания предлагают для выкупа средства ФНБ по ставке 1,5% сроком на 15 лет. По информации издания, министерство попросило перевозчиков предоставить обоснование рыночной стоимости самолетов и целесообразности выкупа бортов старше 20 лет, а также запросило юридическую экспертизу "рисков безопасных и бесперебойных расчетов" с лизингодателями и "возможных последующих исков" с их стороны.

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Источники "Ъ" в авиаотрасли сомневаются в возможности выкупа самолетов в связи с решением Еврокомиссии в пятом пакете санкций, которое разрешает европейским компаниям исполнять только контракты финансового лизинга, тогда как большинство самолетов находятся в операционном лизинге. Как отмечают собеседники издания, всего в финлизинге у российских перевозчиков находилось менее 50 самолетов из 739 зарегистрированных на начало марта за рубежом.

Они также полагают, что подобные сделки вряд ли возможны, поскольку большинство самолетов даже неевропейских собственников зарегистрировано в европейских дочерних структурах и "ни Китай, ни ОАЭ не пойдут на подобные схемы, нарушающие санкции". По мнению соучредителя фирмы a.t.Legal Николая Титова, Евросоюз не может не понимать, что выкуп самолетов будет только отсрочкой "неминуемого кризиса" на российским рынке авиаперевозок из-за постепенного выхода самолетов из строя.

Поэтому власти ЕС могут пойти на пересмотр санкций, дав возможность европейским компаниям получить деньги за воздушные судна, считает он. В марте сообщалось, что западные лизингодатели потребовали вернуть более 500 самолетов российских авиакомпанией, их выкуп оценили в $20 млрд.

Политика,Николай Титов,Коммерсант,Минтранс РФ,Фонд национального благосостояния,Еврокомиссия,ЕС,
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