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1 час назад

Песков прокомментировал визит в Москву экс-дипломата США Ричардсона

Москва24иещё 2

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раскрыл детали визита в Москву бывшего американского министра и дипломата Билла Ричардсона, занимающегося вопросом обмена осужденных граждан США, отметив, что с ним не велось переговоров в Кремле. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков прокомментировал визит в Москву Ричардсона
Фото: ReutersReuters

"В Кремле не было никаких встреч, и мне по этой теме нечего сообщить", – сказал он.

Ранее американские СМИ сообщили, что отставной американский министр и дипломат Билл Ричардсон, который ранее подключился к обсуждению дел задержанных в России граждан США, посетил Москву.

По данным источников, Ричардсон провел ряд встреч, которые могут быть посвящены вопросу освобождения осужденных в РФ американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

В августе Ричардсон заявлял, что считает возможным осуществить сделку по обмену заключенными между РФ и США по формуле "два на два". Он также отмечал, что позитивно настроен относительно возможного результата соответствующих переговоров.

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