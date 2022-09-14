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1 час назад

В МИД России сообщили о содействии в стабилизации ситуации между Баку и Ереваном

Газета.Ruиещё 1

Директор четвертого департамента стран СНГ российского МИДа Денис Гончар заявил РИА "Новости", что Москва помогает стабилизировать ситуацию на границе Армении и Азербайджана. Он отметил, что Москва находится в тесном контакте с Ереваном и Баку.

В МИД РФ рассказали о содействии в ситуации между Баку и Ереваном
Фото: Евгений Одиноков/РИА «Новости»Евгений Одиноков/РИА «Новости»

"Предпринимаем необходимые меры в целях содействия скорейшей стабилизации ситуации", - заявил дипломат.

В ночь на 13 сентября на границе Армении и Азербайджана вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в обострении ситуации — Ереван заявил об обстрелах юго-восточной границы, Баку обвинил соседа в минировании путей снабжения. Есть сообщения о десятках погибших и раненых военных с обеих сторон.

К утру стороны договорились о прекращении огня. Совет коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) договорился направить в Армению миссию организации возглавляемую генеральным секретарем организации Станиславом Засем.

Политика,Денис Гончар,МИД России,Совет коллективной безопасности,
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