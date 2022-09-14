В МИД РФ рассказали о содействии в ситуации между Баку и Ереваном

Директор четвертого департамента стран СНГ российского МИДа Денис Гончар заявил РИА "Новости", что Москва помогает стабилизировать ситуацию на границе Армении и Азербайджана. Он отметил, что Москва находится в тесном контакте с Ереваном и Баку.

Фото: Евгений Одиноков/РИА «Новости» Евгений Одиноков/РИА «Новости»

"Предпринимаем необходимые меры в целях содействия скорейшей стабилизации ситуации", - заявил дипломат.

В ночь на 13 сентября на границе Армении и Азербайджана вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в обострении ситуации — Ереван заявил об обстрелах юго-восточной границы, Баку обвинил соседа в минировании путей снабжения. Есть сообщения о десятках погибших и раненых военных с обеих сторон.