Путин и Шольц обсудили ситуацию на Украине

Президент России Владимир Путин созвонился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом сообщили в правительстве Германии, пишет ТАСС.

Фото: ТАСС ТАСС

По информации немецкого кабмина, политики обсудили ситуацию на Украине. В ходе беседы Шольц высказался в пользу дипломатического урегулирования конфликта. Он также подчеркнул, что необходимо обеспечить безопасность Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

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Кроме того, политики обсудили ситуацию с поставками продовольствия на мировой рынок. Лидеры договорились продолжать контакты. Последний раз политики говорили по телефону в конце мая.

1 сентября канцлер Германии заявил, что важно продолжать переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Ситуация на ЗАЭС

11 сентября стало известно об остановке последнего работавшего энергоблока Запорожской АЭС. В тот же день глава администрации Энергодара Александр Волга сообщил, что на перезапуск электростанции уйдет несколько дней, но пока непонятно, будет ли возможность это сделать. При этом он отметил, что электричество в населенный пункт поступает реверсом из Мелитополя.

Позднее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ЗАЭС могут вновь запустить, когда линии электропередач будут восстановлены, а фронт — отодвинут от Энергодара.

Рогов также заявил, что из-за остановки ЗАЭС без отопления может остаться практически весь Энергодар. По его словам, город с населением более 40 тысяч человек «всегда отапливался прежде всего атомной станцией».

6 сентября Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовало отчет по итогам миссии на ЗАЭС. В нем заявляется, что важно в срочном порядке прекратить обстрелы станции. Помимо того, агентство сочло необходимым создать вокруг объекта «зоны безопасности» для предотвращения «ядерного инцидента», который могут вызвать боевые действия.

Также эксперты сообщили о ряде инцидентов на Запорожской АЭС, нарушивших принципы ядерной безопасности, и отметили, что остальные три украинские атомные электростанци, кроме Запорожской, безопасно работают.

Помощь Германии Украине

Представитель кабмина ФРГ Кристиане Хофман заявил, что Германия продолжит поддерживать Украину.

Глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт подчеркнула, что Германия достигла предела в поставках оружия Украине из запасов бундесвера. По ее словам, Берлин намерен продолжить поддержку Киева и уже передал «невероятно много» вооружений украинской стороне. «Но я говорю здесь также очень ясно: мы достигли тут предела», — отметила она.

Ламбрехт также сообщила, что Берлин и Варшава начали вести переговоры по созданию центра технического обслуживания военной техники Украины. Она отметила, что ФРГ ведет «очень конкретные» переговоры с Варшавой о создании центра техобслуживания военной техники в восточной Польше. Целью этого центра станет быстрый ремонт поставленного Киеву Западом оружия, такого как гаубицы.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, в свою очередь, заявила, что благодаря военной помощи Берлина стало возможным освобождение отдельных городов на Украине.