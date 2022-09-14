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25 минут назад

В России разработали критерии для получения иностранцами «золотых паспортов»

Lenta.ru

Министерство экономического развития России разработало проект постановления правительства, в котором прописаны критерии, которым должны соответствовать иностранцы, желающие получить так называемые «золотые паспорта» — российский вид на жительство в обмен на инвестиции. Текст документа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В РФ разработали критерии для получения «золотых паспортов»
Фото: ТАССТАСС

Согласно документу, иностранец должен произвести инвестиции в социально-значимые проекты в регионах России или объекты культурного наследия народов страны в размере не менее 15 миллионов рублей, либо пожертвование в благотворительный фонд в размере не менее пяти миллионов рублей. Инвестиции должен подтвердить глава региона специальным письмом.

Также иностранному гражданину необходимо зарегистрировать в России юридическое лицо, при условии, что оно осуществляло хозяйственную деятельность за год до подачи заявления на ВНЖ и будет работать еще два года. Для получения ВНЖ можно инвестировать в российские юрлица, которые ведут хозяйственную деятельность в течение трех лет, в размере не менее 30 миллионов рублей.

Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, выступая с программной речью в Салониках, заявил, что «золотая виза» для иностранных инвесторов подорожает, ее стоимость увеличится в два раза — до 500 тысяч евро (около 30 миллионов рублей).

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