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15 минут назад

Путин и Шольц провели разговор впервые с мая

Елена Прошина

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент России Владимир Путин впервые с мая провели телефонные переговоры. Их главной темой стала ситуация на Украине. Об этом сообщила пресс-служба правительства ФРГ.

Путин впервые с мая поговорил с Шольцем
Фото: ТАССТАСС

Там рассказали, что во время разговора Шольц призвал Путина найти дипломатическое решение конфликта с Украиной на основе прекращения огня и полностью вывести с ее территории российские войска. Канцлер ФРГ заявил, что «любые дальнейшие шаги РФ по наступлению не останутся без ответа и их не признают ни при каких обстоятельствах».

Также Шольц указал на необходимость обеспечения безопасности Запорожской АЭС и выполнения рекомендаций МАГАТЭ и отметил важность зерновой сделки, призвав выполнять условия этого соглашения.

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Разговор канцлера ФРГ с Путиным продлился 90 минут. По итогам переговоров Шольц и президент России договорились продолжать контакты в будущем.

Политика,Олаф Шольц,Цзиньпин Си,Владимир Путин,МАГАТЭ,
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