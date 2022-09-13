Путин впервые с мая поговорил с Шольцем

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент России Владимир Путин впервые с мая провели телефонные переговоры. Их главной темой стала ситуация на Украине. Об этом сообщила пресс-служба правительства ФРГ.
Там рассказали, что во время разговора Шольц призвал Путина найти дипломатическое решение конфликта с Украиной на основе прекращения огня и полностью вывести с ее территории российские войска. Канцлер ФРГ заявил, что «любые дальнейшие шаги РФ по наступлению не останутся без ответа и их не признают ни при каких обстоятельствах».
Также Шольц указал на необходимость обеспечения безопасности Запорожской АЭС и выполнения рекомендаций МАГАТЭ и отметил важность зерновой сделки, призвав выполнять условия этого соглашения.
Разговор канцлера ФРГ с Путиным продлился 90 минут. По итогам переговоров Шольц и президент России договорились продолжать контакты в будущем.