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18 минут назад

В Кремле раскрыли подробности разговора Путина и Шольца

Lenta.ruиещё 3

Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию на Украине в ходе телефонного разговора с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Подробности беседы политиков раскрыла пресс-служба Кремля.

В Кремле раскрыли подробности разговора Путина и Шольца
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что основное внимание было уделено ситуации вокруг Украины в рамках российской военной спецоперации.

«Путин, в частности, заострил внимание федерального канцлера на вопиющих нарушениях украинской стороной международного гуманитарного права, непрекращающихся обстрелах городов Донбасса, в результате которых гибнут мирные жители и намеренно наносится ущерб гражданской инфраструктуре», — заявили в пресс-службе.

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Кроме того, российский лидер обсудил с канцлером ФРГ тему обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), отметили в Кремле. Так, Путин рассказал Шольцу о мерах по защите станции, которая подвергается регулярным обстрелам со стороны Украины. По его словам, эта ситуация создает реальные риски масштабной катастрофы.

Политика,Олаф Шольц,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,
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