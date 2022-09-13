В Кремле раскрыли подробности разговора Путина и Шольца

Отмечается, что основное внимание было уделено ситуации вокруг Украины в рамках российской военной спецоперации.

«Путин, в частности, заострил внимание федерального канцлера на вопиющих нарушениях украинской стороной международного гуманитарного права, непрекращающихся обстрелах городов Донбасса, в результате которых гибнут мирные жители и намеренно наносится ущерб гражданской инфраструктуре», — заявили в пресс-службе.

Кроме того, российский лидер обсудил с канцлером ФРГ тему обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), отметили в Кремле. Так, Путин рассказал Шольцу о мерах по защите станции, которая подвергается регулярным обстрелам со стороны Украины. По его словам, эта ситуация создает реальные риски масштабной катастрофы.