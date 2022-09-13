Путин впервые с мая поговорил с Шольцем

Канцлер Германии Олаф Шольц провел во вторник телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, которые продлились 90 минут и в ходе которых стороны обсудили ситуацию на Украине, а также тему продовольствия. Как сообщило правительство ФРГ, собеседники условились продолжать контакты в будущем.
"Канцлер <...> настаивал на том, чтобы как можно скорее было принято дипломатическое решение, которое основывалось бы на прекращении огня, полном выводе российских войск, а также уважении территориальной целостности и суверенитета Украины", - говорится в сообщении.
"Коснувшись ситуации на Запорожской АЭС, канцлер подчеркнул необходимость обеспечения ее безопасности. В этом контексте он призвал избегать любых шагов по эскалации и немедленно выполнять меры, рекомендованные в докладе МАГАТЭ", - проинформировала пресс-служба германского кабинета министров.
Шольц и Путин также обсудили ситуацию с продовольствием в мире. По итогам телефонного разговора стороны условились продолжать контакты.