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33 минуты назад

Шольц провел телефонный разговор с Путиным

ТАССиещё 2

Канцлер Германии Олаф Шольц провел во вторник телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, которые продлились 90 минут и в ходе которых стороны обсудили ситуацию на Украине, а также тему продовольствия. Как сообщило правительство ФРГ, собеседники условились продолжать контакты в будущем.

Путин впервые с мая поговорил с Шольцем
Фото: ТАССТАСС

"Канцлер <...> настаивал на том, чтобы как можно скорее было принято дипломатическое решение, которое основывалось бы на прекращении огня, полном выводе российских войск, а также уважении территориальной целостности и суверенитета Украины", - говорится в сообщении.

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"Коснувшись ситуации на Запорожской АЭС, канцлер подчеркнул необходимость обеспечения ее безопасности. В этом контексте он призвал избегать любых шагов по эскалации и немедленно выполнять меры, рекомендованные в докладе МАГАТЭ", - проинформировала пресс-служба германского кабинета министров.

Шольц и Путин также обсудили ситуацию с продовольствием в мире. По итогам телефонного разговора стороны условились продолжать контакты.

Политика,В мире,Олаф Шольц,Цзиньпин Си,Владимир Путин,МАГАТЭ,
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