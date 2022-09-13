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58 минут назад

Медведев процитировал «Апокалипсис» в посте об Украине

Елена Прошина

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в своём Telegram-канале, что Украина не получит «гарантий безопасности», которые, по мнению политика, являются «прологом к третьей мировой войне». Кроме того, Медведев также привёл цитату из последней книги Нового Завета «Апокалипсис».

Медведев процитировал «Апокалипсис» в посте об Украине
Фото: ТАССТАСС

«Киевская камарилья родила проект “гарантий безопасности”, которые по сути являются прологом к третьей мировой войне. Конечно, никто никакие “гарантии” украинским нацистам не даст», – написал Медведев. Кроме того, замглавы Совбеза добавил, что если Запад продолжит поставлять Киеву оружие, ситуация на Украине перейдёт на другой уровень. «Исчезнут видимые границы и потенциальная предсказуемость действий сторон конфликта. Она пойдёт по своему собственному военному сценарию, вовлекая в него новых участников. Так было всегда», – считает Медведев.

В конце своего обращения Медведев обратился к Библии. По его мнению, если ситуация на Украине выйдет из-под контроля, последствия этого будут заметны уже на Западе.

«Всё заполыхает и вокруг них. Их люди хапнут горя по полной программе. У них в прямом смысле будет гореть земля и плавиться бетон. Нам тоже сильно достанется. Всем будет очень-очень плохо. Ведь сказано: ”От этих трёх язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей” (Откр. 9:18)».

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что после реформирования Совбеза ООН организация может быть распущена.

Политика,Дмитрий Медведев,Совбез ООН,Совет безопасности РФ,
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