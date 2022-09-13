Медведев процитировал «Апокалипсис» в посте об Украине

«Всё заполыхает и вокруг них. Их люди хапнут горя по полной программе. У них в прямом смысле будет гореть земля и плавиться бетон. Нам тоже сильно достанется. Всем будет очень-очень плохо. Ведь сказано: ”От этих трёх язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей” (Откр. 9:18)».