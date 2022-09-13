Медведев процитировал "Апокалипсис" в посте об Украине

Киев не получит никаких "гарантий безопасности", тем более что их проект является по сути "прологом" к третьей мировой войне, считает замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Киевская камарилья родила проект "гарантий безопасности", которые по сути являются прологом к третьей мировой войне. Конечно, никто никакие "гарантии" украинским нацистам не даст", - написал он во вторник в своем Telegram-канале.
Военная кампания на Украине перейдет на новый уровень и потеряет видимые границы, если Запад продолжит накачивать Киев вооружениями, отметил Медведев.
"Наши заклятые друзья - западные начальники разных калибров, к которым обращено это истерическое воззвание (речь идет о проекте киевского соглашения по безопасности, обнародованном ранее во вторник - прим. ТАСС), - должны, наконец, понять одну простую вещь. Она прямо касается гибридной войны НАТО с Россией. Если эти недоумки продолжат безудержную накачку киевского режима опаснейшими видами вооружений, то рано или поздно военная кампания перейдет на другой уровень", - предупредил он.
У этой кампании, продолжил Медведев, исчезнут видимые границы, а действия сторон станут даже потенциально непредсказуемыми. "Она пойдет по своему собственному военному сценарию, вовлекая в него новых участников. Так было всегда", - обрисовал возможную ситуацию замглавы Совбеза.
Замглавы Совбеза предостерег коллективный Запад от попыток ослаблять Россию чужими руками, так как последствия для всех могут быть апокалиптичными.
"Западным странам не удастся отсидеться в своих чистеньких домах и квартирах, посмеиваясь над тем, как они аккуратно ослабляют Россию чужими руками, - отметил он. - Все заполыхает и вокруг них. Их люди хапнут горя по полной программе. У них в прямом смысле будет гореть земля и плавиться бетон. Нам тоже сильно достанется. Всем будет очень-очень плохо".
"Ведь сказано: "От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей", - процитировал политик Откровение Иоанна Богослова, также известное как "Апокалипсис".