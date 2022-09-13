Медведев процитировал "Апокалипсис" в посте об Украине

Киев не получит никаких "гарантий безопасности", тем более что их проект является по сути "прологом" к третьей мировой войне, считает замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Фото: пресс-служба правительства РФ/ТАСС пресс-служба правительства РФ/ТАСС

"Киевская камарилья родила проект "гарантий безопасности", которые по сути являются прологом к третьей мировой войне. Конечно, никто никакие "гарантии" украинским нацистам не даст", - написал он во вторник в своем Telegram-канале.

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Новый уровень кампании на Украине

Военная кампания на Украине перейдет на новый уровень и потеряет видимые границы, если Запад продолжит накачивать Киев вооружениями, отметил Медведев.

"Наши заклятые друзья - западные начальники разных калибров, к которым обращено это истерическое воззвание (речь идет о проекте киевского соглашения по безопасности, обнародованном ранее во вторник - прим. ТАСС), - должны, наконец, понять одну простую вещь. Она прямо касается гибридной войны НАТО с Россией. Если эти недоумки продолжат безудержную накачку киевского режима опаснейшими видами вооружений, то рано или поздно военная кампания перейдет на другой уровень", - предупредил он.

У этой кампании, продолжил Медведев, исчезнут видимые границы, а действия сторон станут даже потенциально непредсказуемыми. "Она пойдет по своему собственному военному сценарию, вовлекая в него новых участников. Так было всегда", - обрисовал возможную ситуацию замглавы Совбеза.

Попытки ослабить Россию

Замглавы Совбеза предостерег коллективный Запад от попыток ослаблять Россию чужими руками, так как последствия для всех могут быть апокалиптичными.

"Западным странам не удастся отсидеться в своих чистеньких домах и квартирах, посмеиваясь над тем, как они аккуратно ослабляют Россию чужими руками, - отметил он. - Все заполыхает и вокруг них. Их люди хапнут горя по полной программе. У них в прямом смысле будет гореть земля и плавиться бетон. Нам тоже сильно достанется. Всем будет очень-очень плохо".