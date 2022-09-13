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44 минуты назад

Раскрыта тема встречи Путина и Си Цзиньпина в Самарканде

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи на саммите ШОС в Самарканде обсудят ситуацию на Украине. Об этом сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков. Его слова приводит «Интерфакс».

Раскрыта тема встречи Путина и Си Цзиньпина в Самарканде
Фото: ТАССТАСС

Ушаков уточнил, что встреча Путина и Си Цзиньпина согласована и состоится 15 сентября.

«Китай к украинскому кризису подходит сбалансировано, четко заявляет о понимании причин, которые вынудили Россию начать специальную военную операцию, и этот вопрос, конечно, будет обстоятельно обсужден в ходе предстоящего контакта», — отметил он.

Ушаков считает, что данная встреча «с учетом особенностей нынешней международной обстановки имеет особое значение» и ей в Самарканде будет уделяться «очень большое внимание».

Также, по его словам, Путин и Си Цзиньпин обсудят на саммите ШОС торгово-экономическое сотрудничество и проведут трехстороннее общение в формате РФ-КНР-Монголия.

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